Doğu Perinçek'ten yeni yıl mesajı: "Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni yıl dolayısıyla bildiri yayınladı. Perinçek’in "Milletimizi Yeni Yılda Zorluklardan Güneş Üretmeye Çağırıyoruz" başlıklı yeni yıl bildirisi şöyle:

"ZORLUKLARA MERHABA DİYORUZ"

Aziz Türk Milleti,

Milletçe ve Batı Asya’nın kardeş halkları olarak, 2025 Yılının zorluklarına merhaba diyoruz. Ekonomide zorluklar, güvenlikte zorluklar, kültürde yozluklar, üzerimize yönelmiş namlular, Batımızdan tehditler, Güneyimizden tehditler, iç cephede deliğinden çıkmaya hazırlanan kahpelikler kalleşlikler…

Zorlukların üzerine üzerine yürüyoruz. Çayırhan işçisiyle yürüyoruz. Polonez Gıda işçisiyle yürüyoruz. Metal işçileriyle yürüyoruz. Belediye işçileriyle yürüyoruz. Anadolu ve Trakya’nın bağrı yanık çiftçisiyle yürüyoruz. İzmir Sahlepçioğlu esnafıyla, Darende çarşı esnafıyla yürüyoruz. Kepengini umuda açanlarla birlikte yürüyoruz. Tezgâhında iyimserlik üretenlerle yürüyoruz.

"GÖĞSÜMÜZÜ EKMEK TEKNEMİZE SİPER EDİYORUZ"

Bütün üreticiler olarak, göğsümüzü Ekmek Teknemize siper ediyoruz. Üretim çarkını çevirmek, tezgâhlarımızı harıl harıl çalıştırmak için omuz omuza vermişiz, yürüyoruz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin kadınlarıyla, Türkiye Gençlik Birliği’nin gençleriyle, Türkiye Sanatçılar Birliği’nin sanatçılarıyla, Horasan erenleriyle yürüyoruz. Vatan nöbetindeki Mehmetçiğimizle ve polisimizle vatanımıza göz diken hayasız akının üzerine yürüyoruz.

Türkümüzle Kürdümüzle, Sünnimizle Alevimizle, milletçe yürüyoruz. Üretim Devrimi için, Tam Bağımsız Türkiye için zorlukların üzerine yürüyoruz! Yürüyenlerin yolları yürüsün. Yürüyenlerin bahtı açık olsun. Zorluklara meydan okuyoruz.

"SİSTEMİN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Sıcak para komisyoncularının, borsa ve dolar vurguncularının, alın teri ürünlerimizi küresel para babalarına peşkeş çekenlerin, tarikat rantçılarının sistemi bitmiştir. Çalışmak isteyene iş yok, ekmek yok! Asgarî ücretliye hayat yok! Sendika isteyene sendika yok! Ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz tohumluk, faizsiz kredi isteyene zırnık yok! Siftah isteyene siftah yok! Bu sistem, üretmek isteyenin karşısındadır. Bu sistemin bittiği yere yürüyoruz!

"GÜNEŞİN DOĞDUĞU YILLARA YÜRÜYORUZ"

Güneşin doğduğu yere yürüyoruz. Güneşin aydınlattığı 2025 yılına, 2026 yılına, 2027 yılına yürüyoruz. Yarın güneş, Üretim Devrimine doğacak. Yarın güneş, Bağımsız ve Birleşen Türkiye topraklarına doğacak. Emperyalist kapitalist Atlantik Sistemi, Batıdaki okyanusların ardında batıyor. Yarın güneş, yükselen Asya uygarlığına doğacak. Güneş ellerimizdedir.

"ASYA ÇAĞI DEVRİM ZAMANI"

Yepyeni bir uygarlık doğuyor. Bağımsızlık isteyen devletlerin ve milletlerin kuracağı insancıl, paylaşmacı, halkçı, devletçi, aydınlıkçı ve barışçı uygarlık yeni yılların ufuklarındadır. Emperyalist sistem, bütün insanlığı tehdit ediyor. Zaman, bütün insanlık için devrim zamanıdır. Zaman, iki yüzyıldır devrim yapan Türk milletinin zamanıdır. İki yüzyıllık Millî Demokratik Devrimimizi kesin zafere ulaştırma zamanıdır. Zaman, Namık Kemallerin, Talat Paşaların, Mustafa Kemallerin, Vatan Partisi’nin zamanıdır.

"ÖNCÜNÜN GÖREV ZAMANI"

Türkiyemiz, zorlukları devrimle aşma zamanına girmektedir. Zor zaman, öncülerin işbaşı yaptığı görev zamanıdır. Görev, öncünündür. Görev milletimizindir. Vatan Partisi, yedi ateşte geçmiş kadrolarıyla 77 ateşten geçmeye hazırdır. Sizleri ekmek üretmeye, aydınlık üretmeye, özgürlük üretmeye, bağımsızlık üretmeye çağırıyoruz. Sizleri yeni yıllarda güneşi doğurmaya, Vatan Partisi’nde görev almaya çağırıyoruz. İşbaşı yapanların bahtı açık olsun! Yeni yılda Türk milletinin ve insanlığın bahtı açık olsun!