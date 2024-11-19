SSB Başkanı Görgün: Bayraktar TB-3 tarihe geçti

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, Bayraktar TB-3’ün TCG Anadolu’ya ilk iniş ve kalkış anlarına dair görüntülerini alıntılayarak bu başarıyı değerlendirdi.

Bu gelişmenin yalnızca Türk savunma sanayii için değil, küresel havacılık teknolojileri açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Görgün, "Türkiye, deniz havacılığına en üst seviyeden giriş yaptı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekipleri kutluyorum. TB-3, savunma teknolojilerinde çığır açıyor" dedi.

Bayraktar TB-3, yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek kısa pistli gemilerden havalanma kabiliyetiyle, deniz havacılığı alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.