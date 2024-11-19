SSB Başkanı Görgün: Bayraktar TB-3 tarihe geçti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB-3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk insansız hava aracı (SİHA) olarak dünya havacılık tarihine geçtiğini duyurdu.

SSB Başkanı Görgün: Bayraktar TB-3 tarihe geçti
Yayınlanma: Güncellenme:

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, Bayraktar TB-3’ün TCG Anadolu’ya ilk iniş ve kalkış anlarına dair görüntülerini alıntılayarak bu başarıyı değerlendirdi.

Bu gelişmenin yalnızca Türk savunma sanayii için değil, küresel havacılık teknolojileri açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Görgün, "Türkiye, deniz havacılığına en üst seviyeden giriş yaptı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekipleri kutluyorum. TB-3, savunma teknolojilerinde çığır açıyor" dedi.

Bayraktar TB-3, yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek kısa pistli gemilerden havalanma kabiliyetiyle, deniz havacılığı alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Merkez bankası açıkladı: Yeni paralar tedavüldeMerkez bankası açıkladı: Yeni paralar tedavüldeEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

bayraktar haluk görgün
Günün Manşetleri
Rusya'dan "Ukrayna'nın saldırılarına yanıt vereceğiz" açıklaması
Yasa dışı bahis soruşturmasında 2. dalga
Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Vatan Partisi’ne katıldı
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya darbe
9 ilde eş zamanlı operasyon
Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
Çocuğunun boynuna bıçak dayamıştı
Bahçeli'den 'kılıçlı yemin' çıkışı
FETÖ'ye "KISKAÇ-30"
Çok Okunanlar
TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler TSK'da Bordo Bereliler böyle eğitim alıyor: Özel görüntüler
Karadağ - Türkiye maçı canlı izle Karadağ - Türkiye maçı canlı izle
MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret
Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak? Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?
Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor Ahmet Ercanlar'ın iftiraları yargıya taşınıyor