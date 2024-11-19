Merkez bankası açıkladı: Yeni paralar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle sunulduğunu açıkladı.

AMAÇ GÜVENLİĞİ ARTTIRMAK

Yeni tertip banknotların piyasaya sunulmasıyla nakit dolaşımında daha güvenli bir yapının hedeflendiği belirtiliyor.

Merkez Bankası yeni 50 ve 5 TL'lerin bugünden itibaren piyasaya sürülerek tedavüle verildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı.

Yeni banknotlar, mevcut tasarımla uyumlu olup yalnızca üzerindeki imzalar değiştirildi. Detaylı bilgilendirme Merkez Bankası'nın resmi duyurusunda yer aldı. Eski banknotlar da geçerliliğini korumaya devam edecek denildi.