Faizsiz kredi veren bankalar belirlendi: İşte o liste
Bankalar, müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Artan talepler doğrultusunda hız kazanan bu kampanyalarda, faizsiz kredi seçenekleri cazip fırsatlar sunuyor. Peki, o bankalar ve kredi miktarları neler?
Bankalar, 20 bin TL’den başlayarak 55 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda faizsiz kredi kampanyaları sunuyor.
FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.
QNB FİNANSBANK
6 ay vadeli 20 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizle kredi sunuyor.
GARANTI BBVA
6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 45 bin TL’ye kadar destek sunuyor.
İŞ BANKASI
0 faizle 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar ek hesap imkanı veriyor.
TEB
6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ile toplamda 50 bin TL kredi imkanı sağlıyor.
DENIZBANK
6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
ON DIJITAL BANKACILIK
3 ay vadeli 15 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 0,99 faiz oranıyla 35 bin TL ek hesap imkanı veriyor.