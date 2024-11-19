Ankara'da ekmeğe zam kapıda: Yeni fiyatı ne kadar olacak?

Ankara'da ekmek fiyatlarının 1 Ocak 2025 itibarıyla artması bekleniyor. Planlanan düzenleme ile ekmeğin fiyatı 3,5 liralık bir zamla 13,5 liraya çıkacak.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Ankara'da ekmeğe zam kapıda: Yeni fiyatı ne kadar olacak?
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Ankara'da ekmek fiyatlarının 1 Ocak 2025 itibarıyla artması bekleniyor.

Artan üretim maliyetleri ve ekonomik koşulların etkisiyle gündeme gelen bu zam, başkentte ekmek fiyatlarına yansıyacak. Yetkililer, fiyat artışının ekmek üreticilerinin ayakta kalabilmesi için zorunlu olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar ise bu artışın haneler üzerindeki etkilerini tartışıyor.

İstanbul'un birkaç bölgesinde bazı fırınların, ekmeği resmi olarak açıklanan 10 lira yerine 12,5 liraya satmaya başladığı konuşulurken, Ankara'da 200 gram ekmeğin 1 Ocak'tan itibaren 10 liradan 13,5 liraya çıkarılması bekleniyor.

'ÖNLEM ALINMALI'

Ankara'da fırıncılık yapan bir esnaf, "Herkes fırsatçı. 700'e aldığımız un şu anda bin lira, 500'e aldığımız yağ ise bin 500 lira oldu. Ama ekmeğe o kadar zam yapılacağını sanmıyorum. Benim devletten istediğim, bir an önce bu fırsatçıların önünü kesmesi. Bunlara karşı bir önlem almaları lazım" dedi.

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