Hatay'da bulundu! Tarihi yapının geçmişi araştırılıyor

Hatay'da depremde yıkılan bir müstakil evin enkazı kaldırılırken, Geç Antik Çağ'a ait olduğu tahmin edilen bir yapı keşfedildi ve kazı çalışmalarına başlandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Hatay'da bulundu! Tarihi yapının geçmişi araştırılıyor
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin enkazı temizlenirken, eski bir yapıya rastlandı. Bu durumu fark eden yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kurtarma kazısına başladı.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Ali Çelikay, kazının üç hafta önce başladığını belirtti ve yapılan çalışmalarda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen bir Geç Antik Çağ yapısına ulaşıldığını söyledi. Kazılarda, günümüze kadar büyük ölçüde sağlam kalmış tonozlu bir yapının kalıntılarına rastlandığını ifade eden Çelikay, bu yapının ne amaçla kullanıldığı hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını, ancak şapel veya mezar yapısı olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Çelikay, yapının tam olarak ortaya çıkarıldıktan sonra, işlevinin tespit edilip turizme kazandırılması için çalışmaların yapılacağını vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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