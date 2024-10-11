Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri görülecek! 11-12 Ekim'de çıplak gözle görülebilecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS" 11-12 Ekim'de görülecek görülebilecek. Yapılan açıklamada, Tsuchinshan-ATLAS'ın gökyüzünde "şov" yapacağı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri görülecek! 11-12 Ekim'de çıplak gözle görülebilecek
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. TUA, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini bildirdi.

Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde "şov" yapacağı belirtilen açıklamada, "Tsuchinshan-ATLAS 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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