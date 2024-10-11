5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kritik operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. Açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.