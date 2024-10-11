5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları
Yayınlanma:

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları - Resim : 1

Kritik operasyonun ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. Açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı! 22 kişi öldü, 117 kişi yaralandıİsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı! 22 kişi öldü, 117 kişi yaralandıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

terörist operasyon Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu"
Son 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verildi
53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
İsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı
Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko
Teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi
Çok Okunanlar
Bartın açıklarında şiddetli deprem Bartın açıklarında şiddetli deprem
Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü
Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!