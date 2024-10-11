İsrail'den Beyrut'un merkezine saldırı! 22 kişi öldü, 117 kişi yaralandı

Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine saldırı düzenledi.

Bölgede meydana gelen 2 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda 22 kişinin öldüğü 117 kişinin de yaralandığı belirtildi.

HEDEFTE NASRALLAH'IN KAYINBİRADERİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Lübnan medyasının Hizbullah kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre ise Safa saldırıdan sağ kurtuldu.

Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHİYE'YE YÖNELİK YENİ TAHLİYE UYARISI GELDİ

İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye için yeni tahliye uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'deki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmeleri uyarısında bulundu.