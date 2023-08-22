Yedikule Hisarı'nda drone yarışları yapılacak!

Tech Drone League ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Drone Yarış Ligi 2023 takvimlerinin 1. Etabı 1600 yıllık İstanbul'un en nadide mekanlarından Yedikule Hisarı'nda Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 3 Etaptan oluşan yarış liginde Türkiye’nin şampiyon pilotları belirlenecek. Birinci etap yarışının protokol açılışı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30-20:00 arası gerçekleştirilecek.

IŞIK HIZINDA HEYECAN YEDİKULE HİSARI’NDA

Fatih Belediyesi ile Türkiye’nin drone teknolojileri ve sporu alanında milyonlarca kişiye ulaşan Tech Drone League ortaklığı ile düzenlenen organizasyonda ziyaretçileri 2 gün boyunca yarışların yanı sıra ücretsiz interaktif teknolojik etkinlikler, sahne şovları ve sürprizler bekliyor.

PİLOTLAR KIYASIYA MÜCADELE EDERKEN SEYİRCİLER DE ONLARLA AYNI HEYECANI YAŞAYACAK

Özel dizayn edilmiş ve aydınlatılmış yarış pistinde, profesyonel pilotlar hikayelerinin güçlerini, dronelarının hızları ile açığa çıkaracaklar.

Her geçen gün daha da gelişen drone teknolojisini sportif ve profesyonel olarak eğitimli bir şekilde gerçekleştiren pilotlar, birinci gün antrenman turları, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarından sonra final yarışları ile şampiyonluğa ilerleyecekler. Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken; 200 km hıza 1 saniyede çıkan dronelar, final yarışlarını akşam saatlerinde, LED’lerle özel olarak ışıklandırılmış, 1000 metrekarelik güvenlik fileleriyle çevirili, 12 engel ve 12 dönüşten oluşan toplamda 4.000 bin metrekare üzerine kurulu pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacaklar. Pilotlar; quad droneları, FPV (First Person View) ve özel radyo kumandaları ile seyircilere heyecan dolu bir yarış keyfi yaşatacaklar. Droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele ederken; pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacaklar.

KAZANAN DRONE PİLOTLARINI ÖDÜLLER BEKLİYOR

Başvuruları 100 pilot ile sonuçlanan Tech Drone League 1. Etap Yedikule Hisarı yarışına teknik kurulun belirlediği 64 pilot katılabilecek. 27 Ağustos Pazar akşamı saat 10:00’da gerçekleşecek törende, TDL Races liginde yarışan pilotlar ödüllerini ve kupalarını alacaklar.

Ödüller: 1.Kazanan 10.000 TL, 2.Kazanan 5.000 TL, 3.Kazanan 3.000 TL, 4.Kazanan 2.000 TL

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Drone Yarış Ligi’nde dereceye giren pilotlar madalyalarını alacaklar.

DENEYİM, EĞİTİM VE EĞLENCE ODAKLI ETKİNLİKLER

Yarışların yanı sıra renkli etkinliklerin de gerçekleşeceği programda dileyenlere drone uçuş eğitimi verilirken; katılımcılar drone simülatörü, VR deneyim, maker alanları, segwayler, yarışmalar, drone pit stop, topla drone vurma gibi deneyimler yaşayabilecekler ve Bilim Fatih standında deneyler yapabilecekler. MC tüm gün interaktif atölyeleri ve yarışmaları sunarken, deneyim alanında kazananlara madalyaları takdim edilecek.

SAHNE GÖSTERİLERİ

Zafer Kupası yarışında katılımcıları 2 gün boyunca zengin bir sahne içeriği bekliyor. Konserler, dj ler, mehter takımı, bando, quartet performansları, endüstriyel drone şirketlerinin yetkilileri ile drone pilotluğu mesleği üzerine söyleşiler gibi renkli bir içerik ziyaretçilerle buluşacak.

26 – 27 Ağustos tarihlerinde 15.00 – 23.00 saatleri arasında düzenlenecek ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikte, tüm drone ve teknoloji meraklıları yeni ufuklar keşfedecekler.

2-3 EYLÜL PROGRAM AKIŞI:

2 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ

(YARIŞ ANTRENMANLARI İÇİN PİST 10:00’DA AÇILACAKTIR)

15:00 AÇILIŞ

15:00 – 15:30 SUNUCUNUN ETKİNLİK TANITIMI

15:30 – 15:45 PİLOTLARIN SUNUCU İLE SAHNEDE GÖSTERİ UÇUŞLARI

15:45 – 17:00 DJ PERFORMANSI + SUNUCUNUN HAKEMLER VE ORGANİZATÖR İLE DRONE TARİHİ SÖYLEŞİSİ

17:00 – 17:30 BELEDİYE MÜZİK / DANS GRUBU

17:30 – 18:30 DJ PERFORMANSI + SUNUCU İLE ETKİNLİK ALANINDA DRONE PIT STOP YARIŞMASI

18:30 – 19:00 MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ

19:00 – 19:30 DJ PERFORMANSI + SUNUCU İLE ETKİNLİK ALANINDA TOPLA DRONE VURMA YARIŞMASI

19:30 – 20:00 PROTOKOL KONUŞMALARI

20:00 – 20:30 DJ PERFORMANSI + SUNUCU İLE ETKİNLİK ALANINDA DRONE SİM YARIŞMASI

20:30 – 21:15 DERYA BOZKURT CANLI PERFORMANSI

21:15 – 23:00 PİLOTLARIN GECE GÖSTERİ UÇUŞLARI + DJ PERFORMANSI

3 AĞUSTOS 2023 PAZAR

15:00 AÇILIŞ

15:00 – 15:30 SUNUCU ETKİNLİK TANITIMI

15:30 – 15:45 PİLOTLARIN SUNUCU İLE SAHNEDE GÖSTERİ UÇUŞLARI

15:45 – 17:00 DJ PERFORMANSI + SUNUCU İLE DRONE ŞİRKETLERİ YETKİLİLERİNİN ENDÜSTRİYEL DRONELAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME SÖYLEŞİSİ

17:00 – 17:30 BELEDİYE MÜZİK / DANS GRUBU

17:30 – 18:30 ELEME YARIŞLARI + DJ PERFORMANSI + SUNUCU İLE PİLOTLARIN DRONE EĞİTİMİ SÖYLEŞİSİ

18:30 – 19:00 BANDO GÖSTERİSİ

19:00 – 19:30 ELEME YARIŞLARI + DJ PERFORMANSI

19:30 – 20:00 QUARTET PERFORMANSI

20:00 – 22:00 FİNAL YARIŞLARI + DJ PERFORMANSI + PİLOTLARLA RÖPORTAJLAR

22:00 – 22:30 ÖDÜL TÖRENİ

22:30 – 23:00 PİLOTLARIN GÖSTERİ UÇUŞLARI + DJ PERFORMANSI

Yer: Yedikule Hisarı – Yedikule Mahallesi Yedikule Meydanı Sokağı / Fatih

Tarih: 26 – 27 Ağustos

Saat: 15.00 - 23.00 arası

Protokol Açılışı: 26 Ağustos Cumartesi saat 19:30

Ödül Töreni: 27 Ağustos Pazar Saat: 22.00