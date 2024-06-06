Tehlikeli oyun Avataria: Çocukları cinsel istismara teşvik ediyor

Sosyal medya, çocuklara karşı tehlike saçmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu tehlikelere şimdi de Avataria adlı oyun eklendi. Genellikle, çocuklar tarafından tercih edilen oyuna kötü niyetli kişiler de dahil oluyor. Çocukları tuzağa düşürerek istismar ediyorlar. Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.

Uzmanlar konuya ilişkin şunları ifade etti:

- Bu sefer ki tehlikenin adı Avataria, bu uygulama pedofili istismarcı kaynıyor Özellikle bazı oyunlar var çocuğa zarar verme niteliğinde, bu oyunlardan bir tanesi Avataria oyunu. Yetişkinler çocuklara 'benimle gelir misin', 'benimle oynar mısın' diyorlar.) Oyun oynanılıyor, birbirleri ile tanışılıyor, sonra da kişisel sohbetin içine giriliyor. İşte o andan itibaren tehlike çanları çalıyor. Çocuklar, oyun uygulamalarında hedef kitle olarak görülüyor. Güven toplanıyor. Suiistimal ediliyor. İşte bu tehlikenin adı Avataria.

- Kimi zaman arkadaşlarıyla sohbet etmek, kimi zaman da site içerisindeki oyunlardan faydalanmak isteyen çocuklar, vakitlerinin çoğunu sosyal medyada geçiriyorlar. Bir kere burada ailelere düşen önemli bir görev var. Öncelikle çocuk neden bu kadar çok ekrana bakıyor. Çocuğunuz ekranda ne yaptığını, hangi oyunları oynadığını güzel bir dille söylemelisiniz, güzel bir iletişim kurarak. Yani onun neyle ilgilendiğini siz de ilgilenmelisiniz.) Avataria'da kendilerini çocuk olarak tanıtan kötü niyetli şahıslar da yer alıyor. Çocuklarla cinsel içerikli diyaloglar kuruluyor.