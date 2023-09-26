Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e bu kez İzmir ev sahipliği yapacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Festivalin son etabı yarın Çiğli Havalimanı’nda başlayacak. Festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Teknofest İzmir'de Başlıyor!

Festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilimsel sohbetlerin yanı sıra çok sayıda kültür sanat etkinliği yapılacak. Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek. Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. 1 milyon kişinin festivale katılması bekleniyor. Bu nedenle ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.



ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.