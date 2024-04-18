TikTok o ülkede yasaklandı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan TikTok'a dünya genelinden engellemeler geliyor. Son olarak Kırgızistan'da TikTok yasaklandı. Şirketten konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

TikTok o ülkede yasaklandı

Kırgızistan'da, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

Ülkede kullanıcılar, sosyal medya platformu TikTok uygulamasına bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün, internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti.

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