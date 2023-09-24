Timsahların atalarına dahil fosiller bulundu! Timsahların ataları dinozorlar gibi hareket ediyormuş!

Güney Kore'nin Alt Kretase Jinju Formasyonu'ndaki günümüz timsahlarının atalarından birine ait büyük, iyi korunmuş ayak izlerinin keşfi bu hafta Bilimsel Raporlarda bildirildi. Çalışma, daha önce bulunan ve iki ayak üzerinde yürüyen dev pterosaurlar tarafından yapıldığı düşünülen ayak izlerinin, eski timsah akrabaları tarafından yapılmış olabileceğini öne sürüyor.

TİMSAHLARIN ATASI OLDUKLARINI İDDİA EDİYORLAR

Kyung Soo Kim, Martin G. Lockley ve meslektaşları, Güney Kore'nin Sacheon Şehri yakınlarındaki Sacheon Jahye-ri sahasında yapılan kazılar sırasında çok sayıda ayak izi keşfettiler. Yazarların Batrachopus grandis adını verdiği izler, günümüz timsahlarının, atası olduklarını söylüyorlar.

Uluslararası araştırma ekibi, bazı eski timsah türlerinin dinozorlar gibi iki arka ayakları üzerinde yürüdüğünü ve uzunluklarının üç metreden fazla olduğunu keşfettiklerinde şaşkına döndü.

Queensland Üniversitesi'nden paleontolog Dr. Anthony Romilio, araştırmacıların ilk önce benzer şekilli fosilleşmiş ayak izlerinin pterosaurlar olarak bilinen başka bir eski hayvana ait olduğunu düşündüklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

- Bir bölgede ayak izlerinin, başlangıçta çamur düzlüğü üzerinde yürüyen dev iki ayaklı bir pterozor tarafından yapıldığı düşünülüyordu, şimdi bunların iki ayaklı timsah izleri olduğunu anlıyoruz. Ayak izleri yaklaşık 24 santimetre ölçüyor, bu da atletlerin bacaklarının yetişkin insan bacaklarıyla hemen hemen aynı yükseklikte olduğunu gösteriyor. Bunlar, uzunluklarının üç metreden fazla olduğunu tahmin ettiğimiz uzun hayvanlardı. el izi yok.

NEDEN EL İZİ OLMADIĞINA AÇIKLADILAR

Profesör Kim, timsahların atalarının neden el izi olmadığını şu ifadeler ile açıkladı:

- Tipik timsahlar çömelmiş bir duruşla yürüyor ve geniş yollar oluşturuyor. "Garip bir şekilde, iz yollarımız çok dar görünüyor; daha çok gergin bir ip üzerinde dengede duran bir timsah gibi. Herhangi bir kuyruk sürükleme izinin olmamasıyla birleştirildiğinde, bu yaratıkların iki ayak üzerinde hareket ettikleri açıkça ortaya çıktı. Aynı şekilde hareket ediyorlardı. "Birçok dinozor kadar ama ayak izleri dinozorlar tarafından yapılmadı . Dinozorlar ve onların torunları ayak parmakları üzerinde yürürler. Timsahlar, insanlar gibi net topuk izleri bırakarak ayaklarının düz yüzeyi üzerinde yürürler

Ayak izleri 110-120 milyon yıl öncesine tarihleniyor ve şu anda Güney Kore olarak bilinen bölgedeki hayvan izleme alanları analiz edildikten sonra keşfedildi.

Asya'da timsahların varlığı az olması nedeni ile bu keşif bilim insanları için olağanüstü olmuştu. Ve bu keşif ile buldukları fosiller günümüze kadar çok iyi korunmuş olması timsahların atasına dahil, ayak parmaklarının ince detayları ve tabanlarındaki pullarını ortaya çıkartıyordu.