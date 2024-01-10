Togg T10F Fastback Modelini Dünyaya Tanıttı

İlk modeli olan T10X'i 2023'te yollara çıkaran Türkiye’nin yerli aracı Togg, ikinci modelini de dünyaya tanıttı.

Togg’un T10F fastback modeli, ABD'nin Las Vegas şehrinde, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te görücüye çıktı

T10F fastback, 2025 yılında, önce Türkiye ardından Avrupa’da kullanıma sunulacak.

Yeni model, standart menzil arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 2 farklı batarya seçeneğiyle “350 artı” ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan çift motorlu dört çeker versiyonu ise, 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kilovatsaat batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kilovatsaate çıkacak.