TOGG Yeni Sedan Modelini Tanıttı

TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı 2024 fuarında sergilenecek sedan modelinin tanıtım videosunu yayınladı. X platformu üzerinden paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.



9-12 Ocak'ta Las Vegas'ta tanıtılması beklenen model, önceki isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak adlandırılacak.



Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sedan modelin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te üretime geçileceğini açıkladı.



