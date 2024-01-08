TOGG Yeni Sedan Modelini Tanıttı

Togg'un merakla beklenen sedan modelinden ilk görüntüler paylaşıldı. ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı fuarına katılmaya hazırlanan Togg'un "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

TOGG Yeni Sedan Modelini Tanıttı
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TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı 2024 fuarında sergilenecek sedan modelinin tanıtım videosunu yayınladı. X platformu üzerinden paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

9-12 Ocak'ta Las Vegas'ta tanıtılması beklenen model, önceki isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak adlandırılacak.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sedan modelin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te üretime geçileceğini açıkladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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