Türkiye 2026'da İlk Uzay Aracını Ay'a Fırlatacak

Türkiye, kendi uzay aracıyla Ay yolculuğuna hazırlanıyor. 2026 yılında ilk araç Ay'a fırlatılacak.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında başlattığı Ay Araştırma Programı, geliştirilen ilk uzay aracının bütün süreçlerinin 2026'da tamamlanması ve aracın uzaya fırlatılması hedefliyor.

Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen ilk uzay aracı için yurt dışından bazı bileşenler ve ekipmanlar tedarik edilse de aracın tasarımları yerli olarak yapıldı.

Aracın entegrasyonu, testleri ve operasyonları da Türkiye'nin altyapısı kullanılarak kendi insan kaynakları tarafından gerçekleştirilecek.

Ay Araştırma Programı'nın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında Ay'ın yörüngeden keşfi ve Ay yüzeyi ile ilk temasın gerçekleştirilmesi amaçlanırken ikinci aşamada AYAP-2 Projesi ile yüzeye bir gezici keşif aracının yumuşak iniş yöntemiyle indirilmesi hedefleniyor.

Milli Uzay Programı ile birlikte "Derin Uzay" ve insanlı uzay görevleri üzerine geniş çapta ve yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülüyor.​​​​​​​