Türkiye, kuantum bilgisayar yaptı! "QuanT" adı verilen bilgisayar tanıtıldı

Türk bilim insanları 5 kubit kuantum bilgisayar modeli üretti. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde bilgisayara "QuanT" adı verildi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Türkiye teknoloji alanında bir başarıya daha imza attı. Yeni yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olarak gösterilen kuantum bilgisayar alanında 5 Kubit Kuantum Bilgisayar üretildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde üretilen "QuanT"ın tanıtımı yapıldı.

Tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün katıldı. Yapılan konuşmalarda bilim ve teknolojide bağımsızlık vurgusu yapıldı.

Kuantum bilgisayar alanındaki araştırmaların en önemli hedeflerinden biri, klasik bilgisayarlarla çözülmesi binlerce yıl alacak şifrelenmiş bilgileri hızla çözebilecek teknolojiler geliştirmek olarak gösteriliyor.

Kuantum teknolojisi için önemli olan süper iletken çip üretiminin önündeki tek engel çip üretim evinin de alt yapı planları tamamlandı.

Kuantum teknolojileri, Savunma, sağlık, finans, sensör, havacılık, otomotiv, ileri malzeme geliştirme, tüketici elektroniği gibi alanlarla birlikte algoritma geliştiricilerine yeni imkânlar sağlayacak.

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