ASELSAN’ın Eski Genel Müdürü Ergeneman hayatını kaybetti

ASELSAN’ın eski genel müdürlerinden Cengiz Ergeneman’ın vefat haberi, savunma sanayisi camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ASELSAN’ın Eski Genel Müdürü Ergeneman hayatını kaybetti
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ASELSAN, Ergeneman’ın uzun yıllar boyunca kurum bünyesinde önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, merhumun ASELSAN’a ve savunma sanayisine yaptığı katkıların unutulmayacağı ifade edildi.

Cengiz Ergeneman, ASELSAN’da görev yaptığı süre boyunca Türk savunma sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlamış, sektördeki öncü isimlerden biri olarak anılmıştı.

Aselsan'dan yapılan açıklamada "Uzun yıllar ASELSAN’da görev yapmış, eski Genel Müdürlerimizden Sayın Cengiz Ergeneman’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini saygı ve minnetle anarken, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. ASELSAN’a ve ülkemize olan yüksek katkıları daima hatırlanacaktır." denildi.

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