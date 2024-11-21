Ufuk Uras Bahçeli ile görüştü: Ayrıntıları anlattı

Eski milletvekili Ufuk Uras, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle yaptığı sürpriz görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının kıymetli olduğunu ifade eden Uras, “bu konuda desteğe hazır olduğumu ifade etmeye gittim” dedi.

T24’e konuşan Uras, Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışma ve Öcalan’a çağrı sürecinin nasıl geliştiğini de aktardı. Uras, “Sayın Bahçeli, Erdoğan’ın geçen ayın başında kendisine ‘Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan” teklifiyle geldiğini, Sayın Bahçeli’nin de bunun üzerine ‘Peki bunu kim yapacak? dediğini aktardı. Bahçeli’nin daha sonra “Gittim gruba el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım’ dediğini de bildirdi.

Bahçeli’nin Uras’a “1967’li yıllardan beri buradan bir yere varmak mümkün değil. Bütün enerjimizi tükettik. O yüzden buradan bir yere varılamayacağını herkesin görmesi gerekir. Ortak bir yerde buluşmak lazım. El uzatmak da simgesel olarak zaten bunu ifade ediyor” dediği öğrenildi.

Sürecin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bağımsız ilerlediği görüşlerine ilişkin de konuşan Ufuk Uras, “Bahçeli ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan’ın da dahil olduğu bir süreç. Üzerine çalışılmış bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun detaylarını bizimle paylaşmıyorlar” İfadelerin kullandı.

Uras, Bahçeli’nin süreci Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilerleyebileceğini vurguladığını aktardı. Uras, “Bahçeli aydınların, sanatçıların, sivil toplumun bu süreci desteklemesinin, katkıda bulunmasının önemli olduğunu da belirtti” dedi.

Ufuk Uras’ın Bahçeli ile görüşmeden önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti sözcüsü Ayşegül Doğan’la görüştüğü, Bahçeli’den sonra da Ahmet Türk’le konuştuğu öğrenildi.