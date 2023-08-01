Uzay'da devrim yarattı! Oksijeni yakıta dönüştüren teknoloji geliştirildi

NASA'nın Ay'da sürdürülebilir yaşam sağlama ve Mars'ta koloni kurma çabaları, çözüm bulmuş olabilir!

NASA tarafından geliştirilen bu teknoloji, astronotlar için kolaylık sağlayabilir. Uzay araçlarını yeniden doldurmak ve roket yakıtı oluşturmak için Ay'daki doğal kaynakları kullanma fırsatı tanıyor.

Geleceğin astronotları, tıpkı birisi yolculuğu sırasında benzin almak için nasıl bir benzin istasyonunda duruyorsa, Ay'a indikten sonra yakıtlarını doldurabilecekler. Bu, gelecekteki Ay'a iniş araçlarının, Dünya'dan fırlatıldığında dönüş yolculuğu için yakıt taşımaya gerek kalmayacak.

YAPAY UYDULAR ENERJİ İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILAR?

NASA'da çalışan Edwards, California'daki Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nde geliştirilen teknoloji, bunu mümkün kılmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Teknoloji FOSS, Fiber Optik Algılama Sistemidir ve oksijeni ay yüzeyinde yapıldığı gibi sıvılaştırmak için tasarlanmış bir sistemin testleri sırasında sıcaklık ölçümleri almıştır. NASA'nın Cleveland'daki Glenn Araştırma Merkezi'nde yürütülen testler sırasında FOSS, eksi 297 Fahrenheit derecede bir gazdan sıvıya soğutulmuş ve yoğunlaştırılmış oksijen olarak bir tankın içindeki sıcaklıkları izledi.

FOSS, binlerce sıcaklık, gerilim ve görev güvenliği için kritik olan diğer bilgileri ölçmek için yaklaşık bir insan saçı kalınlığında uzun fiber optik tel şeritleri kullanır. Geçmişte, bu tür verilerin toplanması ve iletilmesi, hacimli kablolar ve sensörler gerektiriyordu. Başlangıçta uçaklar için geliştirilen NASA Armstrong'un FOSS ekibi, teknolojiyi uzay görevleri de dahil olmak üzere diğer kullanımlar için uyarlıyor.

2018'de NASA Armstrong araştırmacıları, bir sıvı oksijen üretim sistemi oluşturma çabası olan CryoFILL, Cryogenic Fluid In-situ Liquefaction for Landers için bir FOSS sistemi geliştirmeye başladı.

Elektronik mühendisi ve NASA Armstrong'un FOSS portföy proje yöneticisi Patrick Chan, şu ifadeleri kullandı:

- Sıcaklık ölçümü için fiber kullanıyoruz, ancak sıvı oksijen testi alanında kullanmıyoruz" dedi. "Bu aşırı soğuk sıcaklıklara uygun benzersiz bir sensör geliştirmemiz gerekiyordu.

UZAYDA ENERJİ VAR MI?

FOSS ekibi, elyafı soğuktan korumak ve saf oksijen atmosferinde kullanımını güvenli hale getirmek için güçlü, mumsu, yanmaz sentetik malzemeden yapılmış bir destek kılıfı üretti, ancak yine de sıvı oksijenin sıcaklıklarını izlemek için gereken hassasiyete izin verdi. Ekip, test kurulumu için NASA Glenn'e göndermeden önce FOSS sensörlerini sıvı nitrojen kullanarak test etti.

CryoFILL testi, 528 galona kadar depolama kapasitesine sahip 77 inç boyunda bir tank kullandı. Deneyler, 330 sensörlü 140 inçlik bir FOSS dizisini içeriyordu. Deneylerde silikon diyotlu ikinci bir sıcaklık ölçüm sistemi de kullanıldı.

Akış hızı ve tank basınçlandırma oranları gibi çeşitli parametrelere bakan araştırmacılarla birkaç ay boyunca 40'tan fazla sıvılaştırma testi yapıldı. Bireysel testler 24 saatten 200 saate (yaklaşık sekiz gün) kadar sürdü.

Chan, şu ifadeleri kullandı:

- Bunlar yavaş süreçler, Saatlerle değil, günlerden bahsediyoruz. Günlerce test ettikleri fiber optikler için bu zor bir testti.

Chan, FOSS sisteminin performansından etkilendiğini söyledi. CryoFILL projesi ek testlerle ilerlerse, daha fazla veri sağlamak için sıvı oksijen üretim tankına ek optik fiberler takılacaktır.

CryoFILL, NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü'ndeki Teknoloji Gösteri Görevleri programı kapsamındaki Kriyojenik Akışkan Yönetim Portföyü Projesi'nin bir parçasıdır.