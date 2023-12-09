Yapay Zeka Çalışanları Böyle Resmetti! Evden Çalışanlar Böyle Görünecek! 25 Yıl Sonra Evden Çalışanlar İçin Yapay Zekadan Kötü Haber!

Yapay zeka her gün popülerleşirken beraberinde pek çok soruyu da getiriyor. Bazıları yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini söylerken bazıları ise hayatı çok daha fazla kolaylaştıracağını söylüyor. Arada pek çok yorum farkı bulunmasına rağmen yapay zekanın deyim yerindeyse mucizeler yarattığını söylemek de mümkün.

Artık neredeyse bir herhangi bir sosyal medya hesabına girmek kadar kolay olan yapay zeka erişimi yaratıcılıkla da buluştuğunda pek çok insanın ufkunu açacak işlere imza atabiliyor. Yapay zekayla yapılan modellere bir yenisi daha eklendi: Bu sefer yapay zeka 25 yıl sonrasını çizdi!

25 YIL SONRA EVDEN ÇALIŞANLAR BÖYLE GÖRÜNECEK!

Koronavirüs pandemisi dönemi ile beraber evden çalışanların sayısı çok arttı. Evden çalışmanın verimliliğe, iş gücüne ve yaşam kalitesine katkısı kadar götürüsü de konuşulmaya devam ediyor. Öncesinde de ofislerinde ya da sabit yerlerde çalışanları bekleyen sağlıklı ilgili tehlikeler artık evden çalışanları daha sert bir şekilde bekliyor.

Evden çalışanlar günlerinin büyük çoğunluğunu bilgisayar karşısında geçirmek durumunda kalabiliyor. Hal böyle olunca belli başlı sağlık sorunları da kaçınılmaz olabiliyor. Peki yapay zekaya göre bundan 25 yıl sonra insanlar nasıl görünecek?

15 YIL AYNI EKRANA BAKMANIN FATURASI

25 yıl boyunca evden çalışan birinin fiziksel ve psikolojik olarak nasıl görüneceğinin simülasyonunu oluşturan site, oluşturdukları çizime Susan adını verdi. Evden çalıştığı ve gün içinde aktif hareket etmediği varsayılan Susan, kanlanmış ve kuru gözlere sahip. Kızarmış göz çevresi ve bulanık görüşüyle daha ciddi göz problemleriyle karşılaşması olası görünüyor.

Hareketsiz yaşam, egzersiz yapmama ve sürekli bilgisayar başında oturma nedenlerinden dolayı duruş bozuklukları da oluşmuş durumda. Susan bu süreçte dışarıya da az çıktığı için D vitamini eksikliğine bağlı olarak saçları dökülmüş ve cildi matlaşıp solgunlaşmış durumda.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL RUHSAL SAĞLIK DA TEHLİKEDE

Fiziksel etkilerinin yanı sıra evden uzun süre çalışmanın psikolojik etkileri de mevcut durumda. Susan sevdikleriyle yüz yüze görüşmediği ve uzun çalışma saatlerine sahip olduğu için vücudundaki stres hormonu seviyesi artarken bir yandan da yalnızlıktan dolayı depresyon yaşaması da olası.

Susan’ın fiziksel ve psikolojik durumunun abartılmış olma ihtimali bulunsa da uzun süre evden dışarı çıkmamanın, düzenli egzersiz yapmamanın ve sosyal faaliyetlerde bulunmamanın insan hayatına olan olumsuz etkileri kanıtlanmış durumda.