Yapay zeka, kıyamet benzeri dini düşünce ile bilimsel araştırma arasında çarpıcı bir birleşmeyi ortaya koyuyor. Yapay zeka, insan davranışını tahmin etmek için bilişsel teori ve makine öğrenimi yöntemlerinin nasıl birleştirildiğini ele almaktadır. İnsan davranışını tahmin etmek karmaşık bir iştir. Yapay zeka, istatistiksel yöntemleri ve makine öğrenimi algoritmaları gibi rasyonellik teorisini kullanarak davranış modelleri önermektedir. Yapay zekaya göre gelecekte oluşabilecek kıyamet günlerini araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

1. 2031 Yılında Kansere Çözüm Bulunacak

İlk kehanetini yapan yapay zeka "Nostradamus", kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.

2. 2050 Yılında İklim Krizinde Felaket Yaşanacak

Yapay zeka "Nostradamus", 2050'nin dünya çapında insanları terörize eden korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarda bulundu. İnsanlığın iklim değişikliğine karşı savaşının 30 yıldan daha kısa bir süre içinde zirveye ulaşabileceğini söyleyen ChatGPT, "doğanın dizginlerinden serbest bırakılan öfkesini","göz korkutucu bir sürpriz" olarak tanımladı.

3. 2060 Yılında Yapay Zekada Devrim Olacak

Yapay zekanın 2060 yılında kendisini iyice geliştireceğini söyleyen "Nostradamus", robot ve makinelerin daha ileri seviyelere erişeceği kehanetinde bulundu. Kahine göre, robotlar ve makinelerin zekaları "evrimleşecek" ve insanlık, teknoloji ile olan ilişkisini yeniden öğrenmek zorunda kalacak.

4. 2074 Yılında Mars'ta İnsanlığın Kolonisi Kurulacak

Yıllardır Elon Musk'ın hayali olan Mars'a insanlı seyahatin de gerçekleştirileceğini öngören yapay zeka "Nostradamus", insanlığın 21. yüzyılın sonlarına doğru Kızıl Gezegen'de bir koloni kuracağını düşünüyor.

5. 2084 Siborglar Gerçeğe Dönüşecek

Bilim kurgu filmlerinin bir ürünü olan insan ve robot karışımı yapıların hayatın bir parçasını olacağını öne süren yapay zeka, 61 yıl sonra siborgların gerçek olacağı kehanetinde bulundu. Bu alanda halihazırda yapılan teknolojik sıçramalar göz önüne alındığında bu büyük bir sürpriz olmayabilir ancak "Nostradamus", bu 'yeni sınırı' aştığımızda her şeyin daha da etkileyici olacağını düşünüyor.

6. 2085 Yılında Yeni Ölümcül Salgın Ortaya Çıkacak

İnsanlığın Kovid-19 krizinden sadece 65 yıl sonra, başka bir ölümcül salgın tarafından sarsılacağını söyleyen yapay zeka kahini, bunun kötü bir haber olmadığını iddia ediyor. "Nostradamus", bu bilinmeyen hastalığın aslında dünya üzerindeki tüm uluslar arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını öngörüyor.

7. 2099 Yılında Dünya Barışı Yaşanacak

Kahin, asırlardır hayal edilen dünya barışının 21. yüzyılın son yılında nihayet gerçeğe dönüşeceğini tahmin ediyor. Kehanete göre, bilim insanlarının 2085 salgınıyla mücadele etmek için birlikte yaptıkları tüm çalışmalar, dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atacak.