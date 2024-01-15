Yapay zeka iş gücünü nasıl etkileyecek?



Yapay zeka, günümüzde hayatın neredeyse her alanında etkin bir şekilde kullanılıyor. Akıllı makineler, günlük hayatımıza hızla adapte olmaya devam ediyor. Peki hızla gelişen teknoloji, işgücünü nasıl etkileyecek.



Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan yeni bir analize göre, yapay zeka teknolojisi, dünya çapında bütün işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek. Analizde yapay zekanın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı. Teknolojinin, gelişmiş ekonomilerdeki işlerin yaklaşık yüzde 60'ını, düşük gelirli ülkelerdeki işlerin ise yüzde 26'sını etkileyeceği sonucuna varıldı.



Rapora göre, çalışanlar, üretkenliklerini artırmak için halihazırda yapay zekadan faydalanıyor. Ancak ilerleyen süreçte yapay zeka, şu anda insanlar tarafından yürütülen temel görevleri yerine getirme becerisine sahip olacak. Bu durum işgücüne talebi azaltarak ücretleri etkileyebilir ve pek çok mesleği ortadan kaldırabilir.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın dünyadaki genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini söyledi. Ülkelerin, teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti.



