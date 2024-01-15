Doğu Perinçek: "Türkiye yeni çağda NATO denetiminden çıkacak"

Perinçek, Hamas'ın elindeki esir İsrail subaylarının Gazze'de kurulacak bir mahkemede soykırım suçuyla yargılanacağını söyledi:





- İran'ı da Türkiye'yi de Irak'ı ve Suriye'yi de tehdit eden Merkezi çok iyi biliyoruz. Amerika emperyalizmi ve İsrail siyonist tehditler buradan geliyor. Amerika ve İsrail Bu kanlı harekatlarıyla bize silahı dayatıyor ama yalnız bize değil. Filistin'de Gazze'de ve batı şeriata yine Silahı da yatıyor. Silahlı çözümden Başka çare bırakmıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadatpad başkanlığındaki heyetle çevrim içi olarak bir araya geldi.



İki heyet, özellikle Gazze’de Filistin halkının dünyaya gösterdiği kahramanlığı ele aldı. İki cepheli savaşın askeri ve hukuki mücadele alanları açtığına dikkat çekildi.

Perinçek şunları ifade etti:

- Amerika ve İsrail'in bu planını ancak biz bölge ülkeleri Türkiye İran Suriye ve Irak Hatta Rusya'da yanımıza alarak silahlı işbirliği ile önleyebiliriz. İkinci cephe siyaset ve hukuk cephesidir. Gazzedeki veya Batı şeriatındaki bir Filistin Mahkemesi eline geçirdiği esir ettiği İsrail subaylarını veya yetkililerini yargılayarak soykırım suçundan yargılayarak soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir.

Perinçek diğer yandan da Rusya merkezli haber ajansı Ria Novosti’ye konuştu. Perinçek Türkiye’nin yükselen Asya çağında yaklaşımlarının tutarlı hale gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Perinçek, 2024 yılıyla birlikte yeni bir çağın başladığını ve AK Parti hükümetinin NATO gibi Türkiye’nin kaderini belirleyecek konularda istediklerinin olmayacağını vurguladı.



Türkiye’nin önünde büyüyen zorlukları Rusya, Çin ve İran beraberliğinde aşacağını belirten Perinçek, Vatan Partisi’nin belirleyici rolüne de dikkat çekti.