CHP'de hem iktidar hem ittifak krizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ittifaklar, Kılıçdaroğlu ile baba-oğul, Akşener ile abla-kardeş konuları ve yerel seçimler hakkında değerlendirmeler yaptı.



Sözcü’ye konuşan İmamoğlu, İYİ Parti ile daha önceki yerel seçimde yapılan ittifakın 31 Mart’a kadar sürdüğünü söyledi. İmamoğlu “Siyasi partiler kendi yol ve yolculuklarını tariflemekte özgürdür. Sayın Akşener’le sohbetimde ‘iktidar dönemim bitene kadar bu ittifak sürecek’ demiştim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, tehlike sinyalleri muhalefete ‘ayrışmayın’ dediğini söyledi.

Türkiye’deki mevcut rejimin önümüze koyduğu süreç, bize ödettiği bedeller ve ülkemizin geleceğine dair çizdiği yolun gösterdiği tehlike sinyalleri ayrışmamızı değil birlikte bir bakış büyütmemizi söylüyor. Bu, illa sandıkta müttefik olma anlamına gelmiyor. Konuşabilme, müzakere edebilme kabiliyetini son derece yüksek seviyede tutabilmemiz lazım."



Akşener ile abla-kardeş, Kılıçdaroğlu ile baba-oğul olarak bir aile tanımlaması yapılan İmamoğlu, ailenin dağıldığı fikirlerine ilişkin "Tek yönlü bir dağılmışlık var ise o benim irademle tarifleyebileceğim bir durum değil." dedi.



