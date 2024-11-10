Yapay zekadan bir yeni hamle daha: İnsan gibi kokuları tanıyor!

ABD merkezli Osmo şirketi, yapay zekayı koku duyusuyla donatarak bilim dünyasında çığır açacak bir adım attı. Şirket, uzun süredir üzerinde çalıştığı projede, yapay zekanın koku moleküllerini algılayıp sınıflandırabilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdi.

Şirket, yapay zeka için 'koku duyusunu dijitalleştirmeyi' başardığını açıkladı. Uzun yıllardır devam eden çalışmaların sonucunda, koku moleküllerini algılayıp sınıflandıran bir yapay zeka sistemi geliştirildi.

Bu yeni teknoloji, yapay zekanın kimyasal yapıları analiz ederek koku profilleri oluşturmasına ve bunları dijital bir kütüphanede saklamasına imkan tanıyor. Koku algısını yapay zekaya öğretmek için karmaşık algoritmalar ve gelişmiş kimyasal sensörler kullanılıyor. Bu gelişme, yapay zeka ile insan duyuları arasındaki sınırları bulanıklaştırarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

İNSAN BURNUNU TAKLİT EDİYOR

İnsan burnunu taklit eden sistem, her bir kokunun birbirinden farklı kimyasal yapısını dijital forma çevirebiliyor. Uzmanların üzerinde çalıştığı bu sistem, kokuları tıpkı insan gibi ayırt ediyor ve öğrenme sürecinde sürekli olarak kendini geliştirebiliyor.

KOKUNUN DİJİTALLEŞMESİ

Yapay zekanın duyusal yetenekleri üzerinde yıllardır çalışmalar yürütülüyor. Ancak kokunun dijitalleştirilmesi projesi, bugüne kadar en kapsamlı ve başarılı bir girişim olarak adını tarihe yazdırdı. Yapay zekaya koku öğretmek için yapılan önceki çalışmalarda daha çok belirli koku moleküllerini tanımlamakla sınırlı kalmıştı.