Yargıtay'dan Yapay Zeka Hamlesi

Yargıtay tarafından uygulamaya sokulan Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) kullanıma açıldı. YİM sayesinde yapay zeka desteğiyle sisteme işlenmiş güncel Yargıtay kararlarına erişilebilecek.

Yargıtay'dan Yapay Zeka Hamlesi
Yargıtay'dan Yapay Zeka Hamlesi
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Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YİM, Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tasarlandı.

Hakim ve savcıların yanında avukatlar ve tüm vatandaşlara da hizmet verecek olan YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı tanınıyor.

Yapay zeka ile Yargıtay kararlarına hızlı erişimi sağlamayı amaçlayan YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # yapay zeka
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