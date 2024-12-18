Yazılım teknolojisi hayatı yönlendiriyor

Günümüzde sosyal hayattan ekonomiye, hatta üretime varıncaya kadar teknoloji baş köşede yer alıyor. Tasarlan teknolojinin çalışmasında en önemli aktörlerden birini de yazılım oluşturuyor.



Ekonomide önemli bir değer haline gelen yazılım, aynı zamanda bir ihraç ürünü haline dönüştü.



Bu kapsamda Ankara Sanayi Odası da “İkinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi” adıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, yazılımın küresel pazar payına dikkat çekti.

- Küresel pazarda payı 700 milyar doları aştı, 230 yılına kadar 15 trilyon doları bulması bekleniyor. Dünyanın en büyük 10 şirketin 7’si büyük yazılım tabanlı teknoloji firmalarından oluşuyor.

Gönüllü, yazılım çalışmalarına gerekli önemi verdiklerini belirterek bu alandaki yatırımlar ve hedefleri hakkında bilgiler aktardı.

- Ulusal yapay zeka stratejimiz ile 2030 yılına kadar 50 bin yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da yazılımın ekonomik yönüne dikkat çekti.

- Şu anda yapay zeka robotik teknolojiler ve nesnelerin internetiyle 4. Sanayi devriminin içindeyiz. Nesnelerin internetiyle veri toplanıyor, yapay zeka ile akıllandırılıyor. Üretim zincirinin her aşaması dijitalleşiyor, karanlık fabrikalar yaygınlaşıyor, robotik teknolojiler emeğin yerini alıyor. Geleneksel imalat sanayi bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakıyor.

Ardıç, yazılım teknolojisindeki ihracat artışına işaret etti.

- Türkiye’de sektör büyüklüğü iç pazarla beraber 25 milyar dolar civarında.. 2023 yılında yazılım ihracatımız önceki yıla göre yüzde 16 buçuk artışla 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu arada yaptıkları araçlarla teknoloji yarışmalarına katılan üniversite öğrencileri de Ankara Sanayi Odası'nın etkinliğinde masa açarak yaptıkları aleti sergiledi.