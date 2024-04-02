Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yeni karar

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini duyurdu.

Kullanım süresini uzatmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet uygulamasına girerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşların Kayıtsız Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması Başvuru ekranından gerekli işlemi yapabilecek.