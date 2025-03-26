BIST 100 güne düşüşle başladı! İşte son rakamlar

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi ise yüzde 0,74 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 0,39 ile bilişim sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul’da dün alıcılı bir seyir izlenmiş ve BIST 100 endeksi yüzde 4,48’lik yükselişle 9.715,58 puandan kapanmıştı. Ancak, yeni günde küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların temkinli duruşu, borsada negatif açılışa neden oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına yönelik daha ılımlı bir tavır takınabileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair işaretler, piyasalarda pozitif bir hava oluşturuyor. Ancak, yurt içinde ve uluslararası arenada ekonomik belirsizlikler yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Yurt içinde dikkatle takip edilen gelişmeler arasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği geniş katılımlı toplantı öne çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların hızla atıldığını belirtti. Ayrıca, son dönemde yaşanan dalgalanmaların geçici ve sınırlı kalmasının beklendiğini vurgulayan Şimşek, gelecek dönemde ihtiyaç duyulması halinde ek adımların atılacağını ifade etti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da toplantıda yatırımcıların sorularını yanıtladı ve ekonomik gelişmelere dair genel değerlendirmelerde bulundu.

Önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da oynaklığın devam edebileceği belirtilirken, yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.