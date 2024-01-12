Dolar 30'u Gördü! Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 12 Ocak 2024 Cuma Günü Güncel Döviz Kuru...

Döviz fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ederken güncel fiyatları öğrenmek isteyenler internetten bu fiyatları araştırmaktadır. Canlı döviz kuru internette en çok merak edilen şeylerden biri olmaya devam ederken çoğu insan dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu öğrenmeye çalışır. Dolar, euro ve sterlin özellikle ticaretle uğraşanların en çok merak ettikleri döviz kurlarıdır. Bu döviz türleri dünya genelinde en çok tercih edilen döviz kurlarıdır. Peki 12 Ocak 2024 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

12 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,98

Dolar Satış: 30,09

Euro Alış: 32,78

Euro Satış: 33,00

Sterlin Alış: 38,07

Sterlin Satış: 38,42

12 OCAK 2024 SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 30,08

Dolar Satış: 30,09

Euro Alış: 32,99

Euro Satış: 32,99

Sterlin Alış: 38,27

Sterlin Satış: 38,39