Dolar, Euro Sterlin Kaç TL Oldu? 12 Aralık 2023 Salı Günü Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?

Dolar, euro e sterlin en çok merak edilen döviz türlerindendir. Dünya genelinde de en yaygın şekilde kullanılan bu döviz kurlarının kaç TL olduğu merak konusudur. 12 Aralık 2023 Salı günü güncel döviz alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Dolar, Euro Sterlin Kaç TL Oldu? 12 Aralık 2023 Salı Günü Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türlerinden biridir. Bu nedenle herkes canlı döviz fiyatlarının kaç TL olduğunu merak etmektedir. Dünya piyasasındaki taleplere göre değişen döviz kuru canlı olarak takip edilebilmektedir. 12 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, Euro Sterlin Kaç TL Oldu? 12 Aralık 2023 Salı Günü Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? - Resim : 1

12 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,00

Dolar Satış: 29,06

Euro Alış: 31,22

Euro Satış: 31,33

Sterlin Alış: 36,23

Sterlin Satış: 36,47

12 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,02

Dolar Satış: 29,04

Euro Alış: 31,29

Euro Satış: 31,31

Sterlin Alış: 36,49

Sterlin Satış: 36,55

Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 12 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 12 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları

 

# dolar kaç tl # euro kaç tl # sterlin kaç para # merkez bankası canlı döviz kuru
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
Süper Lig Süresiz Olarak Ertelendi Mi?
Süper Lig Süresiz Olarak Ertelendi Mi?
Deprem Mi Oldu? Bugün Nerede Deprem Oldu? 12 Aralık'ta Olan Son Depremler Hangileri?
Deprem Mi Oldu? Bugün Nerede Deprem Oldu? 12 Aralık'ta Olan Son Depremler Hangileri?
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
Öne Çıkanlar Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya yok artık dedirten tezahürat! #hakem #futbol Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya yok artık dedirten tezahürat! #hakem #futbol Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor! Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!