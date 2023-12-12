Dolar, Euro Sterlin Kaç TL Oldu? 12 Aralık 2023 Salı Günü Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?
Dolar, euro e sterlin en çok merak edilen döviz türlerindendir. Dünya genelinde de en yaygın şekilde kullanılan bu döviz kurlarının kaç TL olduğu merak konusudur. 12 Aralık 2023 Salı günü güncel döviz alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?
Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türlerinden biridir. Bu nedenle herkes canlı döviz fiyatlarının kaç TL olduğunu merak etmektedir. Dünya piyasasındaki taleplere göre değişen döviz kuru canlı olarak takip edilebilmektedir. 12 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?
12 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 29,00
Dolar Satış: 29,06
Euro Alış: 31,22
Euro Satış: 31,33
Sterlin Alış: 36,23
Sterlin Satış: 36,47
12 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 29,02
Dolar Satış: 29,04
Euro Alış: 31,29
Euro Satış: 31,31
Sterlin Alış: 36,49
Sterlin Satış: 36,55