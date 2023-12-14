Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? 14 Aralık 2023 Perşembe Günü Güncel Döviz Kuru Alış ve Satış fiyatları...

Döviz kurları anlık olarak değişmektedir. Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türlerinden biridir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurlarının kaç TL olduğunu merak etmektedir. 14 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

14 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,02

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,53

Euro Satış: 31,68

Sterlin Alış: 36,43

Sterlin Satış: 36,66

14 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,03

Dolar Satış: 29,04

Euro Alış: 31,69

Euro Satış: 31,71

Sterlin Alış: 36,55

Sterlin Satış: 36,73