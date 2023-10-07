Dolar, euro ve sterlin güne kaç TL'den başladı? Döviz kurunda son değişimler... İşte 7 Ekim'de güncel fiyatlar...

Türkiye'de ve dünyada çok sayıda insan döviz kurlarını yükselişini ve düşüşünü yakından takip etmektedir. Bu akış dünya üzerindeki pek insanın ve yatırımcının kararından etkilenmektedir. Elbette, çok sayıda yatırımcının bulunduğu bu piyasada alış ve satış fiyatları da oldukça sık değişmektedir. Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada döviz değerlerini merak eden insanlar sıklıkla döviz kurlarını takip etmektedir. Peki, dolar, euro ve sterlinin 7 Ekim için alış ve satış fiyatları kaç TL'dir?

7 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,59

Dolar Satış: 27,64

Euro Alış: 29,15

Euro Satış: 29,27

Sterlin Alış: 33,60

Sterlin Satış: 33,89

7 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,59

Dolar Satış: 27,58

Euro Alış: 29,21

Euro Satış: 29,23

Sterlin Alış: 33,77

Sterlin Satış: 33,81