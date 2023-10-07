Altın fiyatları yükseliyor mu? Kapalıçarşı'da altın kaç TL'den değer buldu? Altın fiyatları için güncel durum...

Altın yüzyıllar boyunca önemli ve saygın bir araç olmuştur. Kültürümüzde de çok sayıda insanın altın bilezik gibi takı olarak kullandığı altına aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da kullanılır. Altın fiyatları küresel piyasalardan etkilenir ve Kapalıçarşı'daki fiyatları sıklıkla merak edilmektedir. Peki, 7 Ekim günü altın türleri kaç TL'den değer buldu?

Altın fiyatları gün içinde sürekli olarak değişmektedir. Anlık kararlar ve yükseliş ya da alçalmalarla devam eden altın fiyatının grafiği hem uzmanlar hem de basit yatırımcılar tarafından özenle takip edilmektedir. Altının fiyatlarını etkileyen en önemli şeylerden biri ise küresel piyasalardaki hareketliktir. 7 Ekim Cumartesi günü oluğu için durgun ilerlese de altın fiyatlarının düşmeye başlamasıyla altın yeniden sıkı izlenen bir araç haline gelmiştir. Güncel altın fiyatlarını merak edenler haberimizin devamından altının 7 Ekim'deki güncel fiyatlarına ulaşabilir.

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 7 Ekim günü alış fiyatını 1.624,96 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1.625,44 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10.495,72 TL, satış fiyatı da 10.662,90 TL’dir.

7 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altın fiyatları altının ağırlığına göre ve türüne göre belirlenir. Gram altın, çeyrek altın ya da gremse altının ağırlığı aynı değildir. Bu da doğal bir fiyat farkına yol açar. Bu nedenle altının güncel fiyatları değişkenlik gösterirken altın türleri de farklı farklı fiyatlarla karşımıza çıkar .



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.624,96

Satış Fiyatı: 1.625,44

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.632,05

Satış Fiyatı: 2.673,85

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.264,10

Satış Fiyatı: 5.355,83



TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.495,72

Satış Fiyatı: 10.662,90



CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10.739,43

Satış Fiyatı: 10.922,97



ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10.739,43

Satış Fiyatı: 10.922,97



GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26.076,84

Satış Fiyatı: 26.575,98