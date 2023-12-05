Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Oldu? Güncel Döviz Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL? 5 Aralık Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Bu nedenle çoğu insan her gün döviz kurunun güncel değerlerini araştırmaktadır. Canlı döviz kuru merakla izlenirken 5 Aralık günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

5 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,37

Euro Satış: 31,48

Sterlin Alış: 36, 52

Sterlin Satış: 36,72

5 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,29

Euro Satış: 31,30

Sterlin Alış: 36,39

Sterlin Satış: 36,52