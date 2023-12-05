Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat! 5 Aralık Günü Altın Fiyatları Kaç TL?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. İstanbul'da Kapalıçarşı'da hangi fiyatlardan altın alınabiliyor? Altın kaç TL'den değer buldu? 5 Aralık günü altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat! 5 Aralık Günü Altın Fiyatları Kaç TL?
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Altın en çok tercih edilen süslerden biridir. Geleneksel olarak da tercih edilen altın kaç TL'den satılıyor? Tam altın ve çeyrek altın en çok tercih edilen türlerden olsa da piyasada pek çok altın çeşidi vardır. Altın her gün değişen fiyatlarla karşımıza çıksa da belli periyotlarla piyasadaki hareketliliğe göre iner ya da çıkar. 5 Aralık'ta altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 5 Aralık günü alış fiyatını 1890.10 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1890.47 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12203.46 TL, satış fiyatı da 12401.22 TL’dir.

Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat! 5 Aralık Günü Altın Fiyatları Kaç TL? - Resim : 1

5 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1890.10
Satış Fiyatı: 1890.47

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3061.21
Satış Fiyatı: 3110.36

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6122.44
Satış Fiyatı: 6230.11

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12203.46
Satış Fiyatı: 12401.22

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12482.89
Satış Fiyatı: 12715.63

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12488.64
Satış Fiyatı: 12707.70

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30326.80
Satış Fiyatı: 30930.89

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