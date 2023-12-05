Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat! 5 Aralık Günü Altın Fiyatları Kaç TL?

Altın en çok tercih edilen süslerden biridir. Geleneksel olarak da tercih edilen altın kaç TL'den satılıyor? Tam altın ve çeyrek altın en çok tercih edilen türlerden olsa da piyasada pek çok altın çeşidi vardır. Altın her gün değişen fiyatlarla karşımıza çıksa da belli periyotlarla piyasadaki hareketliliğe göre iner ya da çıkar. 5 Aralık'ta altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 5 Aralık günü alış fiyatını 1890.10 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1890.47 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12203.46 TL, satış fiyatı da 12401.22 TL’dir.

5 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1890.10

Satış Fiyatı: 1890.47

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3061.21

Satış Fiyatı: 3110.36

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6122.44

Satış Fiyatı: 6230.11

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12203.46

Satış Fiyatı: 12401.22

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12482.89

Satış Fiyatı: 12715.63

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12488.64

Satış Fiyatı: 12707.70

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30326.80

Satış Fiyatı: 30930.89