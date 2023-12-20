Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 20 Aralık 2023 Çarşamba Günü Güncel Alış ve Satış Değerleri..

Dolar, euro ve sterlin piyasada en çok tercih edilen döviz türleridir. Döviz kuru sürekli merak edilir çünkü döviz değerleri anlık olarak düşmekte ve çıkmaktadır. Bu nedenle insanlar doların, euronun ve sterlinin kaç TL'den değer bulduğunu öğrenmek için internette canlı döviz bilgilerini almak isterler. Peki 20 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

20 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,10

Dolar Satış: 29,13

Euro Alış: 31,79

Euro Satış: 31,90

Sterlin Alış: 36,62

Sterlin Satış: 36,82

20 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,11

Dolar Satış: 29,12

Euro Alış: 31,93

Euro Satış: 31,94

Sterlin Alış: 36,75

Sterlin Satış: 36,94