Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Aralık 2023 Çarşamba Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türleridir. Değerleri ise piyasadaki eğilime göre belirlenir. Canlı döviz kurunu merak eden insanlar bu fiyatları internette arayarak bulmaya çalışırlar. Peki 27 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

27 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,34

Dolar Satış: 29,37

Euro Alış: 32,29

Euro Satış: 32,42

Sterlin Alış: 37,09

Sterlin Satış: 37,34

27 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,34

Dolar Satış: 29,37

Euro Alış: 32,29

Euro Satış: 32,42

Sterlin Alış: 37,09

Sterlin Satış: 37,34