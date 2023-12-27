Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 27 Aralık 2023 Çarşamba Güncel Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu?
Dolar, euro ve sterline n çok tercih edilen döviz türlerinden olduğu için sürekli merak edilir. Canlı döviz kurunu izleyerek değerlerini öğrenmek isteyeler olabilir. Peki 27 Aralık 2023 günü döviz kuru nasıl değer buldu?
Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türleridir. Değerleri ise piyasadaki eğilime göre belirlenir. Canlı döviz kurunu merak eden insanlar bu fiyatları internette arayarak bulmaya çalışırlar. Peki 27 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...
27 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 29,34
Dolar Satış: 29,37
Euro Alış: 32,29
Euro Satış: 32,42
Sterlin Alış: 37,09
Sterlin Satış: 37,34
27 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 29,34
Dolar Satış: 29,37
Euro Alış: 32,29
Euro Satış: 32,42
Sterlin Alış: 37,09
Sterlin Satış: 37,34