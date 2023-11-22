Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 22 Kasım 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...

Döviz kuru internette en çok takip edilen konulardan biridir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurunu takip etmektedirler. Peki 22 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'dir? Canlı döviz kurunu takip edenler dövizin kaç TL'den değer bulduğunu görecekler? İşte güncel döviz fiyatları...

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 22 Kasım 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin en çok tercih edilen döviz türleridir. Bu döviz türleri sürekli olarak takip edilmektedir. Döviz kuru sürekli hareketli olsa da insanların sıkı bir şekilde takip ederek güncel döviz fiyatlarını öğrenmeleri mümkündür. Peki 22 Kasım Çarşamba günü döviz kaç TL'den değer buldu? İşte güncel döviz fiyatları...

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 22 Kasım 2023 Günü Güncel Döviz Fiyatları... - Resim : 1

22 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,88

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,40

Euro Satış: 31,53

Sterlin Alış: 35,95

Sterlin Satış: 36,18

22 KASIMSERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,78

Dolar Satış: 28,82

Euro Alış: 31,41

Euro Satış: 31,42

Sterlin Alış: 35,97

Sterlin Satış: 36,09

Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altın Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 22 Kasım Çarşamba Günü Altın Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altın Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 22 Kasım Çarşamba Günü Altın Kaç TL Oldu?Altın Fiyatları
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