Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Fiyatlar Yükseliyor Mu? 11 Ocak 2024 Perşembe Güncel Döviz Kuru...

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok kullanılan değerlerdendir. Bu değerlerin bulduğu fiyatlara göre her gün döviz kuru anlık olarak yenilenir. Peki 11 Ocak 2024 günü döviz kurunda dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Fiyatlar Yükseliyor Mu? 11 Ocak 2024 Perşembe Güncel Döviz Kuru...
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Dolar, euro ve sterlin her gün değişen bir fiyat çizelgesine sahiptir. Bu fiyatlar anlık olarak güncellenmekte ve ülkeden ülkeye de farklılık göstermektedir. Ticaretle uğraşanlar ya da yatırım yapmak isteyenler güncel fiyatları öğrenmeye çalışır. Dolar, euro ve sterlin sürekli olarak merak edilen değerler olsalar da bu fiyatların güncel hallerini öğrenenler bu fiyatlara göre hareket eder. Peki 11 Ocak 2024 günü güncel canlı döviz kuru kaç TL oldu? 

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Fiyatlar Yükseliyor Mu? 11 Ocak 2024 Perşembe Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

11 OCAK 2024 PERŞEMBE DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,95

Dolar Satış: 30,03

Euro Alış: 32,80

Euro Satış: 32,97

Sterlin Alış: 38,03

Sterlin Satış: 38,35

11 OCAK 2024 PERŞEMBE SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,98

Dolar Satış: 29,98

Euro Alış: 33,05

Euro Satış: 33,01

Sterlin Alış: 38,17

Sterlin Satış: 38,32

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