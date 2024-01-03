Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Son Durum... 3 Ocak 2024 Günü Canlı Döviz Kurunda Son Durum...

Döviz kuru dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Döviz kurunda yapılan değişiklikler güncel piyasadaki durumlara göre belirlenmektedir. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü döviz kurumda son değişiklikler nasıl oldu?

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Son Durum... 3 Ocak 2024 Günü Canlı Döviz Kurunda Son Durum...

Dolar, Euro ve Sterlin sürekli olarak güncel fiyatlarıyla takip edilmektedir. Canlı döviz kurunda dünya ve yerel piyasadaki taleplere ve değişikliklere göre yön bulan bu sistemde döviz kurunu merak eden vatandaşlar internet aracılığıyla bu ücretleri öğrenmeye çalışmaktadırlar. Peki 3 Ocak 2024 günü güncel döviz kuru kaç TL'den değer buldu? İşte güncel alış ve satış fiyatları... 

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kurunda Son Durum... 3 Ocak 2024 Günü Canlı Döviz Kurunda Son Durum... - Resim : 1

3 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,76

Dolar Satış: 29,83

Euro Alış: 32,56

Euro Satış: 32,68

Sterlin Alış: 37,44

Sterlin Satış: 37,72

3 OCAK 2024 SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,77

Dolar Satış: 29,78

Euro Alış: 32,68

Euro Satış: 32,69

Sterlin Alış: 37,53

Sterlin Satış: 37,72

Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Yükseldi Mi Düştü Mü? 3 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Yükseldi Mi Düştü Mü? 3 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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