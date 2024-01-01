Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum...

Dolar , euro ve sterlin her gün en çok merak edilen değerlerden olmaktadır. Bu nedenle herkes bu değerleri internet aracılığıyla öğrenmek ister. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü döviz kuru kaç TL ile açılış yaptı?

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum...
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Döviz kuru anlık olarak yükselip düştüğü için insanlar bu değerleri öğrenmek için internette sorunun cevabını aramaktadırlar. Dünyada en çok tercih edilen döviz türlerinden olan dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu merak edenler yine internet üzerinden canlı döviz kurunu öğrenmek istemektedir. Peki dolar euro ve sterlin bugün kaç TL oldu? Güncel canlı döviz kuru kaç TL üzerinden değer buldu? 

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum... - Resim : 1

1 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,60

Dolar Satış: 29,75

Euro Alış: 32,53

Euro Satış: 32,78

Sterlin Alış: 37,47

Sterlin Satış: 37, 89

1 OCAK 2024'TE SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,48

Dolar Satış: 29,49

Euro Alış: 32,68

Euro Satış:32,76

Sterlin Alış: 37,43

Sterlin Satış: 37,62

Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? 1 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? 1 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?Altın Fiyatları
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