Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Yılın İlk Gününde 1 Ocak 2024 Günü Döviz Kurunda Son Durum...

Döviz kuru anlık olarak yükselip düştüğü için insanlar bu değerleri öğrenmek için internette sorunun cevabını aramaktadırlar. Dünyada en çok tercih edilen döviz türlerinden olan dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu merak edenler yine internet üzerinden canlı döviz kurunu öğrenmek istemektedir. Peki dolar euro ve sterlin bugün kaç TL oldu? Güncel canlı döviz kuru kaç TL üzerinden değer buldu?

1 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,60

Dolar Satış: 29,75

Euro Alış: 32,53

Euro Satış: 32,78

Sterlin Alış: 37,47

Sterlin Satış: 37, 89

1 OCAK 2024'TE SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,48

Dolar Satış: 29,49

Euro Alış: 32,68

Euro Satış:32,76

Sterlin Alış: 37,43

Sterlin Satış: 37,62