Dolar, Euro ve Sterlinin Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? İşte 19 Aralık 2023 Günü Güncel Fiyatlar...

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok kullanılan döviz türleridir. bu türler sıklıkla merakla takip edilmektedir. Sadece yatırımları değil, küresel piyasada en çok tercih edilen türler oldukları için satın aldığımız ürünlerin de fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle insanlar canlı döviz kurunu merak ederler. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatları...

19 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,05

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,68

Euro Satış: 31,78

Sterlin Alış: 36,60

Sterlin Satış: 36,80

19 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,08

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,28

Euro Satış: 31,84

Sterlin Alış: 36,88

Sterlin Satış: 36,93