Dolar, Euro ve Sterlinin Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? İşte 19 Aralık 2023 Günü Güncel Fiyatlar...

Döviz kuru anlık olarak yükselmekte ve düşmektedir. Bu nedenle sıkı şekilde takip edilmelidir. Dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğunu öğrenmek isteyenler internette bu sorunun yanıtını arar. Peki 19 Aralık 2923 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, Euro ve Sterlinin Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? İşte 19 Aralık 2023 Günü Güncel Fiyatlar...
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Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok kullanılan döviz türleridir. bu türler sıklıkla merakla takip edilmektedir. Sadece yatırımları değil, küresel piyasada en çok tercih edilen türler oldukları için  satın aldığımız ürünlerin de fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle insanlar canlı döviz kurunu merak ederler. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatları...   

Dolar, Euro ve Sterlinin Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? İşte 19 Aralık 2023 Günü Güncel Fiyatlar... - Resim : 1

19 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,05

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,68

Euro Satış: 31,78

Sterlin Alış: 36,60

Sterlin Satış: 36,80

19 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,08

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,28

Euro Satış: 31,84

Sterlin Alış: 36,88

Sterlin Satış: 36,93

 

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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