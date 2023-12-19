Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli değişmektedir. 19 Aralık günü altının kaç TL olduğunu merak edenler bu sorunun cevabını öğrenmek isterler. 19 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? Salı günü altın yükselmeye devam edecek mi?

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın merakla izlenmeye devam ediyor. Kültürümüzde de büyük yeri bulunan altın fiyatlarını sürekli olarak merak edenler internetten ve farklı kaynaklardan fiyatları araştırmaktadır. Peki 19 Aralık günü altın kaç TL oldu? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 19 Aralık günü alış fiyatını 1894.21
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1894.57 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12235.08 TL, satış fiyatı da 12428.07 TL’dir.

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

19 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1894.21
Satış Fiyatı: 1894.57

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3068.37
Satış Fiyatı: 3116.69

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6136.48
Satış Fiyatı: 6242.71

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12235.08
Satış Fiyatı: 12428.07

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12518.93
Satış Fiyatı: 12734.17

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12518.48
Satış Fiyatı: 12731.47

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30399.54
Satış Fiyatı: 30981.12

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