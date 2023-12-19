Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Altında Son Durum... 19 Aralık 2023 Günü Altın Alış ve Satış Fiyatları...

Altın merakla izlenmeye devam ediyor. Kültürümüzde de büyük yeri bulunan altın fiyatlarını sürekli olarak merak edenler internetten ve farklı kaynaklardan fiyatları araştırmaktadır. Peki 19 Aralık günü altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 19 Aralık günü alış fiyatını 1894.21

TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1894.57 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12235.08 TL, satış fiyatı da 12428.07 TL’dir.

19 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1894.21

Satış Fiyatı: 1894.57

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3068.37

Satış Fiyatı: 3116.69

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6136.48

Satış Fiyatı: 6242.71

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12235.08

Satış Fiyatı: 12428.07

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12518.93

Satış Fiyatı: 12734.17

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12518.48

Satış Fiyatı: 12731.47

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30399.54

Satış Fiyatı: 30981.12