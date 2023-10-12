Dolar, Euro ve Sterlinin Fiyatı Arttı mı? 12 Ekim 2023 Günü Döviz Kurlarında Son Durum...

Dolar, euro ve sterlin her gün değişen fiyatlarla güncellenir. Türkiye'de ve dünyada yatırım yapmak isteyen çok sayıda insan bu döviz kurlarını takip ederek yatırımlarını günceller. Dolar, euro ve sterlinin fiyatları ise hem küresel hem de yerel piyasalardaki kararlardan etkilenir. İşte, 12 Ekim günü döviz kurları...

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 12 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

12 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,78

Dolar Satış: 27,83

Euro Alış: 29,48

Euro Satış: 29,58

Sterlin Alış: 34,04

Sterlin Satış: 34,29

12 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,74

Dolar Satış: 27,75

Euro Alış: 29,56

Euro Satış: 29,58

Sterlin Alış: 34,08

Sterlin Satış: 34,25