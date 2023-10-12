Dolar, Euro ve Sterlinin Fiyatı Arttı mı? 12 Ekim 2023 Günü Döviz Kurlarında Son Durum...

Döviz her gün ve her dakika güncellenen alış ve satış fiyatları ile oldukça hızlı giden bir yatırım aracıdır. Piyasalardaki hareketliklerden etkilenen döviz kurundaki son durum merak edilmektedir. Peki, 12 Ekim 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, Euro ve Sterlinin Fiyatı Arttı mı? 12 Ekim 2023 Günü Döviz Kurlarında Son Durum...
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Dolar, euro ve sterlin her gün değişen fiyatlarla güncellenir. Türkiye'de ve dünyada yatırım yapmak isteyen çok sayıda insan bu döviz kurlarını takip ederek yatırımlarını günceller. Dolar, euro ve sterlinin fiyatları ise hem küresel hem de yerel piyasalardaki kararlardan etkilenir. İşte, 12 Ekim günü döviz kurları... 

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 12 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Dolar, Euro ve Sterlinin Fiyatı Arttı mı? 12 Ekim 2023 Günü Döviz Kurlarında Son Durum... - Resim : 1

12 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,78
Dolar Satış: 27,83
Euro Alış: 29,48
Euro Satış: 29,58
Sterlin Alış: 34,04 
Sterlin Satış: 34,29

12 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,74
Dolar Satış: 27,75
Euro Alış: 29,56
Euro Satış: 29,58
Sterlin Alış: 34,08
Sterlin Satış: 34,25

Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü? 12 Ekim Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü? 12 Ekim Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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