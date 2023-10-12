Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü? 12 Ekim Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları her gün piyasadaki tercihlere göre değişmektedir. Neredeyse her saniye düşen ya da artan altın fiyatları her yerden yatırımcılar tarafından yoğun takip altındadır. Peki, 12 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? Altın bozdurmak için iyi bir zaman mı?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 12 Ekim günü alış fiyatını 1678.92 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1679.14 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10815.07 TL, satış fiyatı da 11015.68 TL’dir.

12 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1678.92

Satış Fiyatı:1679.14

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2719.10

Satış Fiyatı: 2762.11

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5438.06

Satış Fiyatı: 5532.23

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10815.07

Satış Fiyatı: 11015.68

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11094.31

Satış Fiyatı: 11283.44

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11096.86

Satış Fiyatı: 11283.87

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26942.69

Satış Fiyatı: 27457.49