Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü? 12 Ekim Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın her zaman en çok merak edilen yatırım araçlarından biri olmuştur. Türkiye'de de hem takı hem de yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte 12 Ekim 2023 günü güncel altın alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları her gün piyasadaki tercihlere göre değişmektedir. Neredeyse her saniye düşen ya da artan altın fiyatları her yerden yatırımcılar tarafından yoğun takip altındadır. Peki, 12 Ekim günü altın kaç TL'den değer buldu? Altın bozdurmak için iyi bir zaman mı?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 12 Ekim günü alış fiyatını 1678.92 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1679.14 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10815.07 TL, satış fiyatı da 11015.68 TL’dir.
12 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1678.92
Satış Fiyatı:1679.14
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2719.10
Satış Fiyatı: 2762.11
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5438.06
Satış Fiyatı: 5532.23
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10815.07
Satış Fiyatı: 11015.68
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11094.31
Satış Fiyatı: 11283.44
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11096.86
Satış Fiyatı: 11283.87
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26942.69
Satış Fiyatı: 27457.49