Döviz Kuru Bugün Nasıl Açıldı? İşte Güncel Döviz Fiyatları... 6 Aralık 2023 Günü Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu?

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Bu nedenle en çok bu üç döviz türü merak edilir. Çünkü en yaygın olan döviz türleri de piyasadaki talebe göre şekillenmektedir. Peki 6 Aralık 2023 günü dolar, euro sterlin kaç TL oldu?

Döviz Kuru Bugün Nasıl Açıldı? İşte Güncel Döviz Fiyatları... 6 Aralık 2023 Günü Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu?
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Dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatlarının kaç TL'den değer bulduğu sürekli olarak merak konusudur. Bu nedenle insanlar canlı döviz kurunu sıkı bir şekilde takip ederler. Döviz sadece alışverişlerimizi değil günlük hayatta aldığımız pek çok şeyin fiyatını da etkilemektedir. Güncel döviz kuru çok merak edilmektedir. Peki 6 Aralık Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 6 Aralık Çarşamba günü güncel döviz kuru kaç TL?  

Döviz Kuru Bugün Nasıl Açıldı? İşte Güncel Döviz Fiyatları... 6 Aralık 2023 Günü Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu? - Resim : 1

6 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,90

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,26

Euro Satış: 31,26

Sterlin Alış: 36,22

Sterlin Satış: 36,43

6 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,25

Euro Satış: 31,26

Sterlin Alış: 36,50

Sterlin Satış: 36,51

Altın Bugün Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Bozdurulur mu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Bugün Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Bozdurulur mu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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