Döviz Kuru Bugün Nasıl Açıldı? İşte Güncel Döviz Fiyatları... 6 Aralık 2023 Günü Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL Oldu?

Dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatlarının kaç TL'den değer bulduğu sürekli olarak merak konusudur. Bu nedenle insanlar canlı döviz kurunu sıkı bir şekilde takip ederler. Döviz sadece alışverişlerimizi değil günlük hayatta aldığımız pek çok şeyin fiyatını da etkilemektedir. Güncel döviz kuru çok merak edilmektedir. Peki 6 Aralık Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 6 Aralık Çarşamba günü güncel döviz kuru kaç TL?

6 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,90

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,26

Euro Satış: 31,26

Sterlin Alış: 36,22

Sterlin Satış: 36,43

6 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,94

Euro Alış: 31,25

Euro Satış: 31,26

Sterlin Alış: 36,50

Sterlin Satış: 36,51