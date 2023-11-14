Döviz Kuru Nasıl Değişti? Döviz Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 14 Kasım'da Dolar, Euro Ve Sterlinin Güncel Fiyatları...

Döviz sürekli olarak değişen bir sisteme sahiptir. Bu nedenle insanlar döviz kurunu yakından takip ederler. Döviz kuru sürekli değişirken çok sayıda insan dövizin güncel değerlerini öğrenmeye çalışır. 14 Kasım günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Döviz Kuru Nasıl Değişti? Döviz Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 14 Kasım'da Dolar, Euro Ve Sterlinin Güncel Fiyatları...
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Döviz kurları çok fazla etkene bağlı olarak değişmektedir. Hem küresel piyasalar hem de yerel piyasalardaki dalgalanmalara göre değişen döviz kuru aslında günlük hayatımızı da etkiler. "Dolar kaç TL oldu?" sorusu çok sayıda insanın merak ettiği bir sorudur. Peki 14 Kasım günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 14 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Döviz Kuru Nasıl Değişti? Döviz Bozdurmak İçin İyi Bir Zaman Mı? 14 Kasım'da Dolar, Euro Ve Sterlinin Güncel Fiyatları... - Resim : 1

14 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,63 

Dolar Satış: 28,83

Euro Alış: 30,57

Euro Satış: 30,68

Sterlin Alış: 34,93

Sterlin Satış: 35,22

14 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,59

Dolar Satış: 28,62

Euro Alış: 30,63

Euro Satış: 30,65

Sterlin Alış: 35,13

Sterlin Satış: 35,19

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